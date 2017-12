Anzeige

Ab sofort sei mit Streiks zu rechnen, teilte die deutsche Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) mit. Damit sollen marktgerechte Arbeits- und Vergütungsbedingungen erzwungen werden. Als marktgerecht bezeichnet die Gewerkschaft die Bedingungen bei Tuifly, die wie Ryanair über eine Flotte von Boeing 737-Flugzeugen verfügt.

Es wäre der erste Pilotenstreik in der Geschichte der irischen Billig-Airline. Konkrete Termine für die Ausstände nannte die VC nicht. Allerdings sollen die Weihnachtstage von den Streiks ausgenommen bleiben.

Vereinigung Cockpit kündigt #Streik bei @Ryanair an. Ab sofort ist jederzeit mit Streikmaßnahmen zu rechnen. Weihnachtstage ausgenommen. — Vereinigung Cockpit (@vcockpit) December 12, 2017

Auch der italienische und der portugiesische Pilotenverband haben in den kommenden Tagen zu Streiks aufgerufen. In Irland haben die Piloten gestern in einer Urabstimmung für die Durchführung von Arbeitskampfmaßnahmen gestimmt.

„Wie sollten Ryanair-Piloten systematisches Sozialdumping anders durchbrechen, als mit gewerkschaftlichen Mitteln? Und wenn nicht jetzt, wann sonst gibt es eine realistische Chance, damit erfolgreich zu beginnen?“, sagte der Vorsitzende Tarifpolitik Ingolf Schumacher. VC-Präsident Ilja Schulz sagte: „Wir geben Ryanair eine letzte Gelegenheit, Streiks in Deutschland abzuwenden, indem sie nun unverzüglich die Bereitschaft erklären, über Arbeits- und Vergütungsbedingungen zu verhandeln.“

