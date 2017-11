Die sichersten und gefährlichsten Reiseziele 2018

Auf der Karte zum Sicherheitsrisiko ist das Risiko in fünf Stufen unterteilt: extrem (dunkelrot), hoch (rot), mittel (orange), niedrig (gelb) und unerheblich (grün). Um zu erfahren, wie hoch das Risiko in Ländern ist, die auf deiner To-Travel-Liste stehen, tippst du es auf der Karte ein:

Absolut ungefährlich ist es nach Angaben der „Travel Risk Map“ in acht Ländern, alle liegen in Europa. Unerheblich ist das Sicherheitsrisiko in Dänemark, Finnland, Grönland, Island, Luxemburg, Norwegen, der Schweiz und Slowenien. Hier hat sich im Vergleich zur „Travel Risk Map 2017“ nicht viel geändert.

Extrem hoch ist das Sicherheitsrisiko hingegen in Teilen der Ukraine, in Afghanistan, Syrien, den Palästinensischen Gebieten, Libyen, im Jemen, in Teilen Malis, im Südsudan, in Teilen des Sudans, in Teilen Nigerias, in der Zentralafrikanischen Republik, in Somalia, in Teilen Pakistans sowie in Teilen der Demokratischen Republik Kongo.

Die Türkei als nach wie vor beliebtes Reiseziel der Deutschen wurde hochgestuft: Im vergangenen Jahr war dort das Sicherheitsrisiko nach Einschätzungen von SOS International noch niedrig, jetzt ist es als mittel eingestuft. Gleiches gilt für Ägypten – auch dort wurde das SIcherheitsrisiko von niedrig auf mittel und in einige Regionen auf hoch oder gar extrem hochgestuft.