Flugpläne 2018: Das sind die neuen Ziele der Airlines

Lufthansa: Fünf neue Ziele in Europa

Lufthansa fliegt ab dem Frühjahr in Europa fünf neue Ziele an, vier davon ab Frankfurt: Thira in Griechenland, die Baleareninsel Menorca, das schottische Glasgow und Chisinau in Moldawien. Ab München geht es ab Ende März 2018 an jedem Samstag nach Funchal auf Madeira.

Auch im Bereich der Langstrecke entwickelt sich Lufthansa weiter. So bietet die Airline ab dem Sommer zum Beispiel fünfmal pro Woche Flüge von Frankfurt nach San Diego im US-Bundesstaat Kalifornien an. Ab München nimmt Lufthansa die Strecke nach Singapur wieder ins Angebot und stockt die Anzahl der Flüge nach Chicago von sieben auf zehn pro Woche auf.

San Diego in Costa Rica fliegt Lufthansa ebenfalls ab Ende März an, zweimal pro Woche startet der Non-Stop-Flug ab Frankfurt.