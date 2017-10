Eurowings: Offener Brief an Air Berliner sorgt für Unruhe

Air Berlin ist Geschichte. Was das Aus für die Mitarbeiter bedeutet, ist in vielen Fällen noch unklar. Ein offener Brief, angeblich von Eurowings-Europe-Mitarbeitern verfasst, sorgt für Unruhe. Darin werden der Lufthansa-Tochter schwere Vorwürfe gemacht.

Auf reisereporter-Nachfrage gab ein Eurowings-Sprecher folgende Stellungnahme ab: „Der Brief ist uns bekannt. Auf den ersten Blick enthält er in weiten Teilen falsche Behauptungen.“ Die Lufthansa und Eurowings halten sich „zu 100 Prozent an das geltende Recht und Gesetz des jeweiligen Landes, in dem sich einer unserer Flugbetriebe beziehungsweise einer unserer Standorte befindet. Außerdem ist Sicherheit jederzeit oberste Priorität für alle Flugbetriebe der Eurowings und der Lufthansa Group.

Der Brief richtet sich vor allem an die ehemaligen Beschäftigten von Air Berlin und warnt vor einem Wechsel zu Eurowings Europe. Wer genau die Verfasser sind, ist unklar. Sie erheben schwere Vorwürfe gegen die österreichische Lufthansa-Tochter in Bezug auf die Bezahlung, die Arbeitsbedingungen und die Sicherheit in der Luftfahrt. Die Rede ist unter anderem von gekürztem Lohn im Krankheitsfall.

Niedrige Bewerberzahlen bei Eurowings?

Der Brief unterstellt zudem niedrige Bewerberzahlen auf die ausgeschriebenen Stellen von Eurowings Europe. Davon könne keine Rede sein, so der Sprecher, der folgende Zahlen liefert: „Auf 400 benötigte Piloten-stellen kommen inzwischen 1.100 Bewerbungen, davon mehr als 300 von Air Berlin. Für die rund 800 ausgeschriebenen Flugbegleiterjobs liegen Eurowings bereits 1.400 Bewerbungen vor, davon 450 von Air Berlin. Wir haben bereits mehr als 400 Einstellungszusagen an Air Berliner gegeben.“ Es sei „schlimm, dass mit den Ängsten von Air Berlinern gespielt wird, die sich eventuell bei uns bewerben wollen“.

Zu weiteren Behauptungen im Brief „können wir uns aktuell noch nicht äußern. Wir wollen den Brief in seiner Gesamtheit zunächst einer faktischen und rechtlichen Bewertung unterziehen“, so der Sprecher.

Gewerkschaft Vida: Aufschrei nicht überraschend

Die österreichische Gewerkschaft Vida hingegen schreibt in einer Stellungnahme: „Die vorgebrachte Kritik in dem offenen Brief ist dem Vida-Fachbereich Luftfahrt bekannt und wird als ernsthaftes Problem angesehen.“

Für Johannes Schwarcz, Vorsitzender des Fachbereichs Luftfahrt in der Gewerkschaft, komme der Aufschrei daher nicht überraschend: „Es ist nicht das erste Mal, dass wir von den fragwürdigen Arbeitsbedingungen bei Eurowings Europe hören. Unermüdlich haben wir versucht, die Spannungen im Unternehmen, nach guter österreichischer Tradition sozialpartnerschaftlich am Verhandlungstisch zu lösen. Das Management der Eurowings Europe, allen voran Geschäftsführer Dieter Watzak-Helmer, will weiter einen beinharten Lohn- und Sozialdumpingkurs fahren. Insbesondere auch gegen die anderen Lufthansa-Konzernairlines in Deutschland, der Schweiz und auch Österreich.“