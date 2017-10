Der Flug AB 6210 am Flughafen München vor dem Abflug.

Flug AB 6210 ist der letzte in der Geschichte der insolventen Airline Air Berlin. Er sollte um 21.35 Uhr in München starten und um 22.45 Uhr in Berlin landen. Aber: Der Flug ist verspätet. Weil sich das Bodenpersonal verabschieden wollte.

Als letzte Kapitäne im Cockpit sitzen Roland Koch und David McCaleb – mit ihm haben wir vorher noch gesprochen.

Am Flughafen Tegel sind die Besucherterassen schon seit 18 Uhr gut gefüllt mit Schaulustigen, Air-Berlin-Mitarbeitern, Journalisten und Planespottern.

Einer von ihnen ist Klaus Krüger (54). Er will sich verabschieden. Der Einsatzleiter der Berliner Landespolizei in seiner gelben Warnweste findet die Verabschiedung der Airline schön, aber traurig: „Air Berlin war immer Bestandteil von Tegel. Heute ist ein sehr bewegter Abend für mich“, sagt er.

An Bord der letzten Maschine aus München ist auch Anne Facklam (28) aus Berlin. Am Freitagnachmittag stand sie noch auf der Besucherterrasse von Tegel und blickt wehmütig auf das Rollfeld. Sie ist eine von Tausenden Air-Berlin-Mitarbeitern, die sich nun nach einem neuen Job umsehen muss. Sie sagt: „Es ist schade. Air Berlin ist eine schöne Marke, da steckte viel Ehrgeiz dahinter...“

39 Jahre nach der Gründung der Airline ist dann Schluss. Wenn die Maschine am späten Abend in Berlin landet, gibt es keine Flüge mehr mit einem AB auf dem Ticket.

Am 28. April 1979 hob der erste Air-Berlin-Flieger, eine Boeing 707, von Berlin in Richtung Palma de Mallorca ab, mit 178 Passagieren an Bord. Zuletzt hatte die Airline nur noch Verluste eingeflogen.

Den letzten Langstreckenflug aus den USA nach Düsseldorf beendete der Pilot mit einer einer emotionalen Cockpit-Durchsage und einer spektakulären Ehrenrunde über dem Flughafen in Deutschland. Die Flugaufsicht fand es nicht so gut und ermittelt.