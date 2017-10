Reisetrends: Das sind die besten Reiseziele für 2018 Die Reiseplanung für 2018 steht vor der Tür. Welches Land ist eine Reise wert? Welche Stadt sollte man besuchen? Wo geht Urlaub günstig? Nicht nur der reisereporter mit den „reisereporter Top Places 2018“ hat hilfreiche Tipps für euch parat. Felix Horstmann

Mauritius im Südwesten des indischen Ozeans gehört zu den Top-Reisezielen des Jahres 2018. Foto: pixabay.com/reinerloewe

Anzeige Denn: Auch der „Lonely Planet“ hat inzwischen seine Reiseziele für 2018 veröffentlicht. Aus Hunderten Vorschlägen haben sie die Top 10 Städte, die Top 10 Länder und die Top 10 Regionen gekührt. Das erklärte Ziel: Abseits des Mainstreams Trends zu setzen. Top-Städte 2018 Die Top-Stadt für 2018 ist Sevilla in Spanien, weil sich die Stadt in den vergangenen zehn Jahren stark gewandelt hat: Aus einer verkehrsgeplagten Stadt ist eine Fahrradstadt geworden. Außerdem feiert Sevilla in 2018 den 400. Geburtstag des Barockmalers Estebal Murillo. Detroit in den USA landet auf Platz 2 des Lonely-Planet-Rankings, weil es nach jahrzehntelanger Verwahrlosung endlich wieder bergauf geht. Die Stadt wird nämlich endlich wieder beliebt – bei Anwohnern, Touristen, jungen Kreativen und Investoren. Und dank der neuen QLine-Straßenbahn kommst du zu allen Hotspots der Stadt. Platz 3 der Top-Städte für 2018 belegt Canberra in Australien. Die Stadt ist klein, hat aber viel zu bieten: Hier kannst du Australiens Seele kennenlernen. Neben zahlreichen Galerien und dem Australian War Memorial ist auch das National Arboretum (ein 250 Hektar großer Park voller Wander- und Fahrradwege) den Trip wert.

Reisetrends 2018: Top-Städte PLATZ 10: Oslo. Norwegens Hauptstadt stand lange Zeit im Schatten seiner schicken skandinavischen Nachbarstädte. Doch 2018 wird das Königspaar die Goldene Hochzeit feiern – und die Feierlichkeiten solltest du dir nicht entgehen lassen. Foto: pixabay.com/Nuffern PLATZ 9: Guanajuato. Die Stadt im zentralen Hochland Mexikos ist eine der ältesten Kolonialstädte des Landes – und bekannt für seine Lebensfreude. Foto: pixabay.com/alsi PLATZ 8: San Juan. In der Hauptstadt Puerto Ricos trifft koloniale Vergangenheit auf moderne Urbanität. Deshalb landet die Stadt auf Platz 8 des „Lonely Planet“-Rankings – obwohl die Insel noch mit Hurrikan-Folgen zu kämpfen hat... Foto: pixabay.com/All-N-Com PLATZ 7: Matera in Italien ist eine der ältesten bewohnten Städte der Welt. Unter der wunderschönen Stadt, im felsigen Untergrund, erstreckt sich ein labyrinth aus 9000 Jahre alten Höhlenwohnungen. 2019 wird sie Kulturhauptstadt. Foto: pixabay.com/renzfermo PLATZ 6: Antwerpen. Einst die größte Stadt Europas punktet die inoffizielle Hauptstadt Belgiens heute mit vielen historischen Schätzen. Klassische Eleganz trifft hier auf Coolness einer Metropole. Foto: pixabay.com/reginaspics PLATZ 5: Koahsiung in Taiwan. Im Hafen der Stadt wächst aktuell ein riesiges Kunst- und Kulturzentrum heran. Davon ab ist Wasser hier allgegenwärtig. Eine Reise bietet sich vor jetzt an, bevor sie einen Boom erlebt. Foto: pixabay.com/Tingyaoh PLATZ 4: Hamburg. Die Perle des Nordens ist eine Reise wert – finden nicht nur unzählige Nordlichter, sondern auch internationale Medien. Und jetzt eben der „Lonely Planet“. Zu sehen: Die Speicherstadt. Foto: pixabay.com/Free-Photos PLATZ 3: Canberra. Die Stadt in Australien bekommt viel zu wenig Aufmerksamkeit. Schade, denn sie hat viel zu bieten: Von zahlreichen Museen bis zu Galerien oder einem 250 Hektar großem Park. Hier zu sehen: Das Australische Parlament. Foto: pixabay.com/pattyjansen PLATZ 2: Detroit. In die US-Stadt kehrt nach jahrzehntelanger Verwahrlosung endlich wieder Leben ein. Die Szene boomt, es gibt große Radtouren und tolle Galerien. Foto: pixabay.com/geniuserp PLATZ 1: Sevilla (Spanien) hat sich in den vergangenen Jahren stark gewandelt und ist eine wahre Traum-Destination geworden. Hier zu sehen: Die aus Star Wars bekannte Plaza de Espana. Foto: pixabay.com/12019

Top 10 „Best in Travel 2018"-Städte 1. Sevilla, Spanien 2. Detroit, USA 3. Canberra, Australien 4. Hamburg, Deutschland 5. Kaohsiung, Taiwan 6. Antwerpen, Belgien 7. Matera, Italien 8. San Juan, Puerto Rico 9. Guanajuato, Mexiko 10. Oslo, Norwegen

Top-Reiseländer 2018 Chile belegt den ersten Platz im Ranking der besten Reiseländer für 2018. Gründe dafür gibt es viele. Um nur drei zu nennen: 2018 wird im ganzen Land 200 Jahre Unabhängigkeit gefeiert, die Hauptstadt Santiago hat sich inzwischen zu einem Gourmet-Hotspot entwickelt und dank neuer Direktflüge von Frankfurt und London war es nie einfacher, in dieses Land zu reisen. Auf Platz 2 landet Südkorea, weil man dort – so die Begründung von „Lonely Planet“ – der asiatischen Moderne begegnen kann. Davon ab ist Südkorea ein echtes Outdoor-Wunderland. Du kannst hier Gipfel erklimmen, mit dem Boot auf Flüssen fahren, surfen, schwimmen oder einfach in der Sonne chillen. Und: 2018 finden hier die Olympischen Winterspiele statt. Portugal gehört der dritte Platz in diesem Ranking der Reiseziele für 2018. Endlich hat sich dieses Land aus dem Schatten des beliebten Nachbarn Spanien gelöst – und überzeugt mit Kultur (unzählige Museen), der Küche (21 Restaurants erhielten den Michelin-Stern) und über 300 wunderschönen Ständen. Für uns noch ein Grund: Der ESC findet 2018 in Lissabon statt.

Reisetrends 2018: Top-Länder PLATZ 10: Südafrika. Strände und Berge, Wildtiere und Wein, eine kosmopolitische Hauptstadt (Kapstadt) und vor allem Natur pur: Dieses Land ist nicht nur für Safaris ein super Reiseziel. Foto: pixabay.com/12019 PLATZ 9: China. Das bevölkerungsreichste Land der Welt ist riesengroß und voller Mysterien. Ob Überbleibsel früherer Kulturen, Megacitys oder die Große Mauer – China hat für jeden etwas. Foto: unsplash.com/Adi Constantin PLATZ 8: Mauritius. Das Insel-Idyll ist vor allem für seine luxoriösen Resorts und das türkis-blaue Wasser berühmt. Ihr könnt in Korallenriffs tauchen, kitesurfen und durch Lagunen schippern. Ein Traum! Foto: pixabay.com/reinerloewe PLATZ 7: Georgien. Im Südkaukasus ist der Einfluss der Nachbarländer (Russland, Türkei, Armenien) zu spüren: Orthodoxe Kirchen auf Bergen, mittelalterliche Klöster in den Tälern, zwischen Felswände eingeklemmte Städte prägen hier das Bild. Foto: pixabay.com/rmac8oppo PLATZ 6: Malta. Ein unfassbar schöner Fleck unserer Erde. Tempel, Festungen, Kirchen lassen euch die Vergangenheit spüren, das tiefblaue Wasser rund um die Inseln ist perfekt zum Surfen und Tauchen. Foto: pixabay.com/gln PLATZ 5: Neuseeland. Schon bevor dieses Land zu „Mittelerde“ wurde, war es ein Magnet für Outdoor-Reisende. Besonderheit: die Zugänglichkeit seiner unglaublichen Natur. Foto: pixabay.com/12019 PLATZ 4: Dschibuti. Das Land in Ostafrika ist kleiner als Mecklenburg-Vorpommern – aber unfassbar abwechslungsreich. Auf der einen Seite Wüste, auf der anderen Salzformationen am Ufer des Assalsees. Foto: pixabay.com/12019 PLATZ 3: Portugal. Das Land hat sich endlich aus dem Schatten des Nachbarn Spanien gelöst und rückt als eines der Top-Reiseländer 2018 ins Rampenlicht. Das Besondere 2018: Der ESC wird in Lissabon ausgetragen. Foto: pixabay.com/2109DSGN PLATZ 2: Südkorea. In diesem Land kann man der asiatischen Moderne begegnen. Das Besondere 2018: Die Olympischen Winterspiele werden in Pyeongchang ausgetragen. Foto: pixabay.com/tragrpx PLATZ 1: Chile. Der langgezogene Streifen Land ist vom restlichen Südamerika (und im Grunde der ganzen Welt) durch die Anden im Osten und den Pazifinischen Ozean im Westen isoliert. Hier gibt es Natur pur – und eine trendige Hauptstadt. Foto: pixabay.com/janhbos0

Top 10 „Best in Travel 2018"-Länder 1. Chile 2. Südkorea 3. Portugal 4. Dschibuti 5. Neuseeland 6. Malta 7. Georgien 8. Mauritius 9. China 10. Südafrika

Top-Regionen 2018 Es gibt Ecken auf der Welt, die für den „Lonely Planet“ ebenso auszuzeichnen sind, aber nicht richtig in die Hauptkategorien passen. Deshalb gibt es die Kategorie „Top Regionen 2018“. Und da sind einige Geheimtipps für Eure Urlaubsplanung dabei. Auf Platz 1 etwa landet Belfast und die Causeway Coast in Nordirland. Diese Region hat in den vergangenen 20 Jahren einen wirklich bemerkenswerten Neustart vom Kriegsgebiet zur hippen Stadt hingelegt. Statt Soldaten und Krieg gibts Bars und Restaurants, schicke Wohnungen, Golf-Plätze und richtig guten Whiskey. Echt eine Reise wert! Alaska (USA) landet auf dem zweiten Platz, weil man wohl nur hier 20 Stunden lange Sommertage auf schneebedeckten Bergen erleben, Grizzlys bestaunen und sich kurz wie ein echter Goldsucher fühlen kann. Und dank direkter Flugverbindungen und des Kreuzfahrtlinien-Ausbaus war es nie einfacher, hierher zu kommen. Platz 3 geht an die Julischen Alpen in Slowenien. Vergesst alle am Computer generierten Fantasy-Landschaften: Die Julischen Alpen toppen alles. Hier wurden nicht nur die Chroniken von Narnia gedreht, nein, auch viele europäische Blockbuster. Und davon ab: Hier geht's kulinarisch komplett regional zu. Seltenheitswert par excellence.

Reisetrends 2018: Top-Regionen PLATZ 10: Los-Haitises-Nationalpark in der Dominikanischen Republik. Zu finden ganz unten im südlichen Zipfel der Samaná Bay. Ein Flickenteppich aus kleinen Inseln, tiefblauen Kanälen und sattgrünen Wäldern wie in der Urzeit. Foto: imago/blickwinkel PLATZ 9: Bahia, Brasilien. Die Brasilianer nennen Bahia „Terra da Felicidade“ („Land der Glückseligkeit“) – zurecht! Denn: Das Wasser ist das ganze Jahr warm genug zu schwimmen, es gibt jahrhundertealte Kultur, faszinierende Traditionen. Foto: imago/Fotoarena PLATZ 8: Lahaul und Spiti, Indien. Der hohe Berge, holprige Straßen und spirituelle Landschaften mag, ist hier (im Regenschatten des Himalaya) genau richtig. Foto: imago/Indiapicture PLATZ 7: Deep South, USA. In den Südstaaten geht es 2018 historisch zu. Einerseits jährt sich die Ermordung von Martin Luther King zum 50. Mal, anderseits feiert New Orleans seinen 300. Geburtstag. Foto: imago/robertharding PLATZ 6: Liparische Inseln (Italien). Diese Inseln liegen malerisch im Tyrrhenischen Meer, nur ein Steinwurf von der Stiefelspitze Italiens entfernt. Im Angebot: Vulkanhänge, schwarze Sandstrände, die besten Tauchspots in Europa. Foto: imago/Gerhard Leber PLATZ 5: Kii-Halbinsel. Nach Japan fahren ist angesagt (Besucherzahlen haben sich in den vergangenen drei Jahre verdoppelt, Tendenz steigend), deshalb sollte man unbekanntere Ecken besuchen. Die Kii-Halbinsel zum Beispiel. Foto: imago/Kyodo News PLATZ 4: Languedoc-Roussillon in Südfrankreich verzaubert gleich mehrfach. Weiße Strände, Märkte auf dem Land, bebaute Hügel. Highlight: die fabelhafte Küche und Weine. Foto: imago/allOver PLATZ 3: Julische Alpen. Früher waren diese Alpen in Slowenien nur etwas für unerschrockene Outdoorer – inzwischen werden hier auch normale Wanderer glücklich. Foto: imago/imagebroker PLATZ 2: Alaska (USA) bietet raue, ungezähmte Natur – und echte Abenteuer. Bären, Grizzlys, Eisberge... hier ist für Abenteurer echt einiges im Angebot. Foto: imago/ZUMA Press PLATZ 1: Belfast und die Causeway Coast in Nordirland. Belfast hat in den vergangenen 20 Jahren einen bemerkenswerten Neustart hingelegt. Der Giant's Causeway ist die große Attraktion der Causeway Coast. Foto: imago/imagebroker

Top 10 „Best in Travel 2018"-Regionen 1. Belfast & die Causeway Coast, Nordirland 2. Alaska, USA 3. Julische Alpen, Slowenien 4. Languedoc-Roussillon, Frankreich 5. Kii-Halbinsel, Japan 6. Liparische Inseln, Italien 7. The Deep South, USA 8. Lahaul & Spiti, Indien 9. Bahia, Brasilien 10. Los-Haitises-Nationalpark, Domenikanische Republik

Günstige Reiseziele für 2018 Für die unter euch, die eher mit kleinem Geldbeutel verreisen wollen: Es gibt für die sparsame Reiseplanung natürlich auch die richtigen Ziele für das kommende Jahr. Tallinn zum Beispiel. Kein Geheimtipp, aber: Estlands Hauptstadt ist klein, trendy und einfach preiswert. Billigflieger aus ganz Europa fliegen die Stadt an. Wenn ihr also Lust auf eine der schönsten Altstädte Osteuropas habt: Ab nach Tallinn! Lanzarote (Kanarische Inseln) ist in den vergangenen Jahren ein Top-Ziel für den Urlaub geworden. Unterkünfte, Restaurants, Wanderwege, unberührte Natur... hier gibt's ohne Frage alles, was ihr braucht. Arizona in den USA gehört auch zu den günstigeren Reisezielen für 2018. Am besten einfach in der Nebensaison (März bis Mai oder September bis Oktober) anreisen – dann sind die Nationalparks nicht komplett überlaufen.

Reiseziele, die ihr Geld wert sind PLATZ 10: Hunan, China. Hier gibt es eine Sandsteinschlucht mit Glasbrücke, eine historische Stadt, die über einem Fluss hängt und und und. Kurzum: Ein Ziel voller Highlights. Foto: imago/Xinhua PLATZ 9: Jacksonville, Florida, USA. 35 Kilometer Strand, viele Surf-Spots, Kunst, Livemusik... Ja, es gibt viele Gründe für „Jax“. Die Stadt landet auf Platz 9 des „Lonely Planet“-Rankings – trotz immenser Schäden durch Hurrikan „Irma“... Foto: imago/ZUMA Press PLATZ 8: Baja California, Mexiko. Es ist zwar die zweitlängste Halbinsel der Welt, doch viele Urlauber sehen von Baja California kaum mehr als Tijuana oder Tecate. Dabei gibt es hier so viel mehr zu sehen. Foto: imago/Danita Delimont PLATZ 7: Großbritannien. Während die Regierung mit dem Brexit kämpft, könnt ihr von günstigen Wechselkursen profitieren. Denn aktuell ist selbst London, das nie ein Ziel für Sparfüchse war, ein gutes Ziel. Foto: imago/ZUMA Press PLATZ 6: Essaouira, Marokko. Das ideale Ziel für die, die Marokko lieben, Marrakesch schon kennen und einen preiswerten Ort im sicheren Teil Nordafrikas suchen. Foto: pixabay.com/Noel_Bauza PLATZ 5: Polen. Irgendwie schafft es dieses Land, bezahlbar und trotzdem nicht überlaufen zu sein. Krakau zieht natürlich viele Touristen an, es gibt aber in Prag alles noch etwas günstiger. Foto: pixabay.com/Dzideklasek PLATZ 4: La Paz, Bolivien. Auf 3660 Meter Höhe bietet La Paz das beste Preis-Leistungs-Verhltnis Südamerikas. Egal ob Spanisch lernen, auf unvergesslichen Märkten essen oder Wandern – ein Traumziel. Foto: pixabay.com/Poswiecie PLATZ 3: Arizona (USA). Wüstenklima und hohe Lage vieler Sehenswürdigkieten sorgen für kühle Nächte. Aber: Am besten in der Nebensaison reisen. Foto: pixabay.com/BKD PLATZ 2: Lanzarote (Kanarische Inseln). Die Insel ist in den vergangenen zehn Jahren zu einem Top-Reiseziel für gut informiere Reisende geworden. Foto: pixabay.com/lapping PLATZ 1: Tallinn, Estland. Wenn ihr eine der schönsten Altstädte Osteuropas sehen, in günstigen Schlafsälen oder Privatunterkünften wohnen und einen einmaligen Panoramablick auf die Ostsee genießen wollt: Bitteschön. Foto: imago/imagebroker

Top 10 „Best in Travel 2018“-Reiseziele für wenig Geld 1. Tallinn, Estland 2. Lanzarote, Kanarische Inseln 3. Arizona, USA 4. La Paz, Bolivien 5. Polen 6. Essaouira, Marokko 7. Großbritannien 8. Baja California, Mexiko 9. Jacksonville, Florida, USA 10. Hunan, China