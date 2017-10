Ende Oktober ist Schluss: Air Berlin stellt den kompletten Flugverkehr ein. Spätestens am 28. Oktober geht voraussichtlich der letzte Flug. Was das für Fluggäste bedeutet.

Die Fluggesellschaft hat am 15. August 2017 einen Insolvenzantrag gestellt. Aus eigenen Mitteln kann Air Berlin den Flugbetrieb nur noch bis Ende diesen Monats aufrechterhalten. „Ein eigenwirtschaftlicher Flugverkehr (also Flugverkehr unter dem IATA-Airline-Code AB) im eröffneten Insolvenzverfahren ist nach gegenwärtigem Erkenntnisstand spätestens ab dem 28. Oktober nicht mehr möglich“, teilte das Unternehmen am 9. Oktober in einem Brief an die Mitarbeiter mit, der dem reisereporter vorliegt.

In der Zeit bis zur kartellrechtlichen Genehmigung könne der Flugbetrieb im Rahmen von Leasingvereinbarungen aber fortgesetzt werden.

Derzeit mehr als 30 Maschinen samt Personal von Air Berlin für die Lufthansa-Töchter Eurowings und Austrian Airlines.

Am Donnerstag, 12. Oktober, endet die mit der Lufthansa-Gruppe und easyJet vereinbarte Exklusivität für die Verhandlungen zum Erwerb von Vermögenswerten der airberlin

Was die Insolvenz für Mitarbeiter bedeutet

In dem Brief von CEO Thomas Winkelmann und dem Generealbevollmächtigten Frank Kebekus steht zwar, dass die voraussichtlichen Käufer von Teilen der Airline zwar „in erheblichem Maße neue Mitarbeiter“ einstellen wollen. Aber es heißt auch: „Nicht jeder airberliner wird jedoch bei den Käufern eine neue Anstellung finden.“

Die Tochter Niki ist nicht von der Insolvenz betroffen, der Flugverkehr werde weitergeführt.

