Name, Flug-Route, Telefonnummer, Kreditkartennummer, Anzahl der Gepäckstücke, Mitreisende: Künftig müssen Airlines eine Vielzahl an Daten über ihre Fluggäste an das Bundeskriminalamt (BKA) weitergeben. Das hat der Bundestag am späten Donnerstagabend entschieden.

Ziel ist die Bekämpfung von Terrorismus und Kriminalität

Betroffen sind die Daten der Passagiere für alle Auslandsflüge. Diese Daten dürfen bis zu fünf Jahre gespeichert – und zwischen den Behörden der verschiedenen EU-Staaten ausgetauscht werden. Erklärtes Ziel: Die „Verhütung, Aufdeckung, Ermittlung und Verfolgung von terroristischen Straftaten und schwerer Kriminalität“.

Im Bundestag wurde das neue Fluggastdaten-Gesetz beschlossen. Foto: imago/Metodi Popow

Brisant: Das neue Gesetz geht weiter, als es die EU-Richtlinie fordert. Demnach müssten nämlich nur die Passagierdaten von Flügen aus der EU in einen Nicht-EU-Staat (oder einem Nicht-EU-Staat in die EU) weitergegeben und gespeichert werden – bei uns sollen jetzt die Daten für ALLE Flüge gespeichert werden.