Ja, es ist bequem, via Handy ein Ticket zu buchen. Aber leider, leider hat das seinen Preis.

Bis zu 160 Euro teurer ist das Flugticket, wenn es über das Handy gebucht wird. Das ergab ein Test des Reisemagazins „Clever reisen“ (01/17). Vor allem in der Economy Class waren die Tickets bis zu 71 Euro teurer, wenn mit einem Smartphone gesucht wurde. In der Business Class lag die Differenz bei bis zu 160 Euro zwischen einer Buchung über einen Desktop-PC und via Smartphone-App.

Ein Schnelltest von reisereporter.de zeigte: Ja, es gibt Unterschiede, aber die hängen damit zusammen, über welches Portal gebucht wird. So ist ein Germanwings-Flug, der über die App der Airline gebucht wird genauso teuer, wie wenn er über die Internetseite des Unternehmens und über Desktop-PC gebucht wird.

Wird hingegen über eine Flugsuchmaschine, wie Skyscanner gebucht, dann ist der Preis zehn Euro teurer. Das hängt damit zusammen, dass der Basic-Preis von Germanwings nicht an die Flugsuchmaschine weitergegeben wird. Der Konsument hat dann aber die Wahl zwischen unterschiedlichen Anbietern. Bei unserem Test konnten wir auch die Germanwings-Seite zur endgültigen Buchung auswählen. Allerdings standen dann auch noch andere Buchungsservice-Seiten zur Verfügung, wie etwa opodo.de. Hier war die gleiche Strecke teilweise bis zu 65 Euro teurer. In diesem Fall ergibt es also Sinn, direkt bei der Airline zu buchen.

Gesucht wurde die Strecke Köln nach Hamburg inklusive Rückflug (9. Januar hin, 10. Januar zurück) für einen Erwachsenen.

Tipps, um einen günstigen Flug zu buchen: